»ñÎÁ²¬»³Æî·Ù»¡½ð ²¬»³»Ô¤ÎÇã¤¤¼è¤êÅ¹¤Ëµ®¶âÂ°¤ÎÌÏÂ¤ÉÊ¤òÇã¤¤¼è¤é¤»¡¢¸½¶âÌó177Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(42)¤¬15Æü¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï»áÌ¾ÉÔ¾Ü¼Ô¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢2025Ç¯7·î23ÆüÌë¡¢²¬»³»ÔÆî¶è¤Îµ®¶âÂ°Åù¤ÎÃæ¸ÅÉÊÇã¤¤¼è¤êÅ¹¤òË¬¤ì¡¢18¶â¤Îµ®¶âÂ°¤ÎÌÏÂ¤ÉÊ(»ØÎØ2ÅÀ¡¦¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È3ÅÀ)¤òÇã¤¤¼è¤é¤»¡¢¸½¶â176Ëü5060±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÌÏÂ¤