¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶Áªµó¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤ëÃæ¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â´ðÄ´¤¬°ìÃÊ¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¸å¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×°ÂÄê¤òÇØ·Ê¤ËÀÑ¶ËºâÀ¯¤È´ËÏÂÅª¤ÊÀ¯ºö±¿±Ä¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï165±ß¤ò°Õ¼±¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û½°±¡²ò»¶¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö»ÃÄêÍ½»»¡×¤È¤Ï? ³ô²Á¤ä°ÙÂØ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï?±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤Î°ÂÄê¤¬À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ­¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁíÁªµó¤ÇÂç¾¡¤¹¤ì¤Ð