女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１６日に、第７５話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）山橋薬舗の別室に隠れていたヘブン（トミー・バストウ）を、トキ（郄石あかり）はついに見つける。ヘブンは……西洋料理を味わっていた。山橋（柄本時生）がシェフとして料理をふるまう山橋西洋料理店にヘブンはコソコソ通って