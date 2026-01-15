¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤¬¡¢¹Ò¶õ³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¡ÖAirlineRatings¡Ê¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë2026Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥× 25¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè19°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤è¤ê½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÍ£°ì¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¡¢°ÂÁ´À­¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÉ¾²Á¤ÎÇØ·Ê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥Ã¥× 25¡×Áª½Ð  È¯É½Æü¡§2026Ç¯1·î15Æü