ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÎÄï¤¯¤ó¤Î?¿²ÊÖ¤êÀ®¸ù?¤ò³¨Æüµ­¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡ÛÁÐ»Ò¤ÎÄï¤¯¤ó¡Ö¿²ÊÖ¤êÀ®¸ù¡×¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥³¥í¥ó¤·¤Æ¥­¥ã¥Ã¥­¥ã¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤À¤è¤©¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿²ÊÖ¤êÀ®¸ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÄï¤¯¤ó¥³¥í¥ó¥³¥í¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬¤¿¤Î¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¡¢¡ª¡×¡ÖÂ¿Ê¬¿²ÊÖ¤êÀ®¸ù¡×¤È