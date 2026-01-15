µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸á¸å2»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÉÙ»³¸©ÅìÉô¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤´¤¯Àõ¤¤¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.7¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£