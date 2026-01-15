½°µÄ±¡ÁíÁªµó¤Î¼Â»Ü¤ËÈñÍÑ¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«¡£ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÁ°²ó2024Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤ÏÈñÍÑÁí³Û¤¬728²¯8095Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢¢§¡Ö½°µÄ±¡ÁíÁªµóµÚ¤ÓºÇ¹âºÛÈ½½êºÛÈ½´±¿³ºº¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¡×¤È¤·¤Æ720²¯9680Ëü±ß¢§Í­¸¢¼Ô¤ËÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼À½ºî¤Ê¤É¤Î¡Ö·¼È¯¿ä¿Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¡×¤Ë5²¯5877Ëü±ß¢§³¤³°¤Ë½»¤àÍ­¸¢¼Ô¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Öºß³°Áªµó¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¡×¤È¤·¤Æ2²¯2538Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÈñÍÑÁí³Û¤Ë¤Ï¡¢Áªµó°ãÈ¿