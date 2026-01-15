Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÁ°¤Ç¶¯À©¼¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û½ÅÂÎ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¿ÏÊª»É½ý»ö·ï¤â¤¦1¿Í¤â½Å½ýÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢²ÈÄÂÂÚÇ¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤­¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ­¡Ê60Âå¡Ë¤ÈÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ­¡Ê60Âå¡Ë¤Î2¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤Î40ºÐ¤ÎÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£