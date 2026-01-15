¿©ÆùÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂç¸÷¿©ÉÊ¡ÊÄ¹ºê¸©Åç¸¶»Ô¡Ë¤¬2026Ç¯1·î9Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬À½Â¤¤·¤¿²ÃÇ®¿©ÆùÀ½ÉÊ¡Ö¤È¤ê¤Á¤ã¡¼¤·¤å¡¼¡×¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ç¡Ö²ÃÇ®ÉÔÂ­ÉÊ¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢º®Æþ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÆÃÄê¥í¥Ã¥È¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢ÂåÂØÉÊ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµÊ¿©¤Ë¤è¤ê½ÅÆÆ¤Ê·ò¹¯Èï³²¤Î¸¶°ø¤ÈÀ®¤êÆÀ¤ë²ÄÇ½À­¡×È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â26Ç¯1·î29Æü¡Á2·î19Æü¡¢¥í¥Ã¥ÈÈÖ¹æ¡ÖL04¡×¤Î¡Ö¤È¤ê¤Á¤ã¡¼¤·¤å¡¼ 150g¡×¤¬²ó¼ý