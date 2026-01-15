Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹ ¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸ ¡ÚÆüËÜ¡Û ¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á¡Ê12·î¡Ë08:50 ·ë²Ì0.1% Í½ÁÛ0.2%Á°²ó0.3%¡ÊÁ°·îÈæ) ·ë²Ì2.4% Í½ÁÛ2.4%Á°²ó2.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹ ¡ÚÆüËÜ¡Û ¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ Å¬ÀÚ¤Ê´ËÏÂÄ´À°¤¬ÌÜÉ¸±ß³ê¼Â¸½¤ÈÂ©Ä¹¤¤À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë Ãæ¿´Åª¸«ÄÌ¤·¼Â¸½¤Ê¤é·ÐºÑÊª²Á¤Î²þÁ±¤Ë±þ¤¸Íø¾å¤² ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ö¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤ò²òÇ¤¤¹¤ë·×²è¤Ï