15Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤é2¿Í¤¬¡¢ÃË¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤ò¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ­¤é2¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤àÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¹¹Ô´±¤é4¿Í¤ÇÉô²°¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬ÆÍÁ³ÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì