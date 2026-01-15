¥Á¡¼¥à¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï16Æü¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤ÇU-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ´°Éõ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿GK¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Ï3»î¹ç¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡£°ìÈÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2005Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎU-21À¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢2ºÐ¾å¤ÎU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¡£3»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ10ÆÀÅÀ¤«¤ÄÌµ¼º