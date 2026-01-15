NTT¥É¥³¥â¤¬14Æü¤Ë¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡È²û¤«¤·¤¤²èÁü¡É¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ¯¤«¤¬É¬¤º»ý¤Ã¤Æ¤¿¡×Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡È²û¤«¤·¥¬¥é¥±¡¼¡É¤Î²èÁüÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡©¤¢¤Îº¢¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ¯¤«¤¬É¬¤º»ý¤Ã¤Æ¤¿ N504i¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢2002Ç¯½Õº¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ±¼Ò¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó¡ØN504i¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤ò½Ä¤Ë4Ê¬³ä¤·¤¿4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï