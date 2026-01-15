°ñ¾ë¸©·ÙËÜÉô°ñ¾ë¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢ÃÎ¿Í½÷À­¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±¸©ºäÅì»ÔµÄ¤ÎÀÐ»³¼ÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¡áÆ±»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤º¡¢º¨¤ß¤òÊç¤é¤»¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯9·î28Æü¡¢60Âå½÷À­¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤¿¤á¡¢10·î¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤­¶Ø»ßÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢11·î1Æü¡¢½÷À­¤Î¼Ö¤ËÇíÎ¥ºÞ¤ò¤«¤±¤ÆÅÉÁõ¤ò¤Ï¤¬¤·¤Æ90