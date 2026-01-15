¥Ç¥µ¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥µ¥ó¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¡ÖDISC¡ÊDESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX¡ËBUSAN¡Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¥×¥µ¥ó¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¸Â³¦¤ËÄ©¤à¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¸þ¤±¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡ÖDELTAPRO EXP V3¡Ê¥Ç¥ë¥¿¥×¥í ¥¤¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼ ¥Ö¥¤¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤ò1·î14Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡ÖDELATAPRO EXP V3¡×¤Ï¡¢Á°Â­Éô¤Ë¤«¤±¤Æ4ËÜ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯·¿¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·