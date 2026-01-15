¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Çº¤ß»ö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤È¡¢½÷À­11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWHITE SCORPION¡×¤ÎMOMO¡¢NICO¤Î3¿Í¤ÇÅ¤ÃÌ¡£¼ÄÅÄ¤¬¡¢2¿Í¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡ªÇº¤ßÊ¹¤¤¤Æ¡×¤ÈÇº¤ß»ö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¼ÄÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤âÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢AKB48¤¬20¼þÇ¯¤Ç¡¢Á´Á³Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈºòÇ¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥³¥ó