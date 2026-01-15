¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿Å¾¼ê¤Ø¤ÎË½¹Ô¤È¶¼Ç÷ÍÆµ¿¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù¤Ë¡Ö24 -TWENTY FOUR-¡×¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢ーÌò¥­ー¥Õ¥¡ー¡¦¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¤¬»ö·ïÈ¯À¸»þ¤Î¿·¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ ¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2026Ç¯1·î12Æü¿¼Ìë¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈÂçÄÌ¤ê¤È¥Õ¥§¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹ÄÌ¤êÉÕ¶á¤Ç¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿Å¾¼ê¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£¤½¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó796Ëü±ß¡Ë¤ÎÊÝ¼á¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼áÊü¤µ¤ì