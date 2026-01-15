¸½»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¡ÊMCU¡ËºÇ¹â·æºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2026Ç¯9·î¤è¤ê·à¾ì¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ ¤¢¤Î´¶Æ°¤È¶½Ê³¤òºÆ¤Ó--¡Ø¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù2026Ç¯9·î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç·èÄê¡ª¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢ËÜ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤» - ¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Î¸ø¼°¡Ï (@MarvelStudios_J) ¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì