¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬15Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¥­¥å¡¼¥ÐÂåÉ½Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ò»ë»¡¡£¥­¥å¡¼¥ÐÂåÉ½Æþ¤ê¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿º¸ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿Ê¤à¤«¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÇÄ¹¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤È¤«¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹Èè¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤ºÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤Ã