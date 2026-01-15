¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬15Æü¡¢ºòµ¨2·å¾¡ÍøÅê¼ê¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯3Åê¼ê¤Ë¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°10¡ó¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡×»ØÎá¤ò½Ð¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏºÇÂ¿¾¡¤òµó¤²¤¿Í­¸¶¹ÒÊ¿¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¡£ÀèÈ¯¿ØºÆÊÔ¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¹õÃì¤¿¤Á¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤­¤¤¡£ºòµ¨14¾¡¡¢175¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿Âç¹õÃì¤ÎÎ®½Ð¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤òº£Ç¯½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ëµ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤Ä¤Ä