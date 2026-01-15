¡Ú¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¡ÖÌµ¸Â¤Î»Ä¶Á¡×¡Û 1·î14Æü ÇÛ¿®³«»Ï Blizzard Entertainment¤Ï¡¢PC/¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¡ÖÌµ¸Â¤Î»Ä¶Á¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò1·î14Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£ ¥ß¥Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¥«ー¥É¡Ö¥ß¥í¥¯ー¡×¤ä¡¢¡Ö¥á¥¤¥¸ + ¥¦¥©¥ê¥¢ー¡×¡¢¡Ö¥É¥ë¥¤¥É + ¥Çー¥â¥ó¥Ï¥ó¥¿ー¡×¡¢¡Ö