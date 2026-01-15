¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Õ¥ê¡¼¡ÊFlea¡Ë¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHonora¡Ù¤ò¥Î¥ó¥µ¥Ã¥Á¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤è¤ê3·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¹ñÆâÈ×¤âÆ±Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¥ì¥Ã¥Á¥ê¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ÖTraffic Lights¡×¤òÀè¹Ô¸ø³«¡£Æ±¶Ê¤Ï¥È¥à¡¦¥è¡¼¥¯¤È¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤Î¶¦ºî¤À¡£¡ÖËÍ¤È¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤Ç¡¢¡ØTraffic Lights¡Ù¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òºÇ½é¤ÎÆü¤Ë±éÁÕ¤·