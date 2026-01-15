Íè½µ19Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¡Á´ØÅì¤Ç¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢ºù¤¬Ëþ³«º¢¤ÎÍÛµ¤¤ÎÆü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£½µËö18Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢½Õ¤Î»È¼Ô¡Ö²«º½¡×¤¬¶å½£¡ÁÅìËÌÆîÉô¤Î¹­ÈÏ°Ï¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦Â¿ËàÃÏ¶è¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÈùÎÌ¤Ç¤¹¤¬²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÀãÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤À¤ì¡×¤ä²°º¬¤«¤é¤Î¡ÖÍîÀã¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£19Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æºù¤¬Ëþ³«º¢¤ÎÃÈ¤«¤µÍè½µ19Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶å½£¡Á´ØÅì¤Ç¤Ï´¨Ãæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤µ¨ÀáÀè