¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹Ô¤­¤¿¤¤ÃÏÊýÅÔ»Ô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿º´µ×´Ö»á¡£¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBBCÊüÁ÷¡¢À¤³¦¤ÎÎ¹¹ÔÀè20Áª¤ËÀÐÀî¸©¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤¹¤è¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡£·óÏ»±à¤ä¶âÂô¾ë¸ø±à¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤äÅÁÅý¹©·Ý¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä