1·î14Æü¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤¬U18¥Áー¥à¤ÎÂè3´üÀ¸¤Ç¤¢¤ëÁª¼ê4Ì¾¤Î¿ÊÏ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ 4Ì¾¤¤¤º¤ì¤âº£½Õ¤ËËÌ³¤Æ»Ê¸¶µÂç³ØÉÕÂ°¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢ºòÇ¯11·î¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2025¡×¤ÇMIP¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿°ÂÆ£ßêÂÀÏ¯¤Ï¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¡¢ÌÚÂ¼ñ¥ÂÀ¤Ï¾åÉðÂç³Ø¡¢ÃæÀîãÈÂÀÏº¤ÏÀçÂæÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢Æ±Âç²ñ¥Ù¥¹¥È5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾Â¼Í¥¿¿¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥æ