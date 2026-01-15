³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Megadap¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー3À½ÉÊ¤ÎºÇ¿·¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖETZ21¡×¡ÖETZ21 Pro¡×¡ÖETZ21 Pro+¡×¡£ ¤¤¤º¤ì¤â¥½¥ËーE¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¥ì¥ó¥º¤ò¡¢¥Ë¥³¥óZ¥Þ¥¦¥ó¥È¥«¥á¥é¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥À¥×¥¿ー¡£AE¤ª¤è¤ÓAF»£±Æ¤äExif¥Çー¥¿µ­Ï¿¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ ¿·¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Ï2.04¡£Å¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ºー¥à