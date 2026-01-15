¥í¥Ã¥Æ¤Ï15Æü¡¢Hyundai Mobility Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤È2026Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥­¥ã¥Ã¥×¹­¹ð¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î·ÀÌó¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤è¤ê¡ÖHyundai¡×¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥­¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡Ê½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÏÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¡Ë¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµ­Ç°¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¾ÜºÙ¤Ï¥Ò¥ç¥ó¥Ç ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ