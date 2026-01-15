¥Õ¥¸ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÇòÅò¤Ëº®¤¼¤ëµ¡Ç½À­É½¼¨¿©ÉÊ¡ÖSAYUNOMI¡Ê¥µ¥æ¥Î¥ß¡Ë¡×¤Î¿·È¯Çä¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÌÜÉ¸¶â³ÛÈæ1,282¡ó¤òÃ£À®¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤è¤ê¤ªÆÀ¤ÊÄê´ü¥³¡¼¥¹¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£ ¥Õ¥¸ÆüËÜ¡ÖSAYUNOMI¡Ê¥µ¥æ¥Î¥ß¡Ë¡×  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î26Æü²Á³Ê¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)ÍÆÎÌ¡§200gÈÎÇä¾ì½ê¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ÁÏ¶È76Ç¯¤Îº½