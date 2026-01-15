ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ò½ä¤ê¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÂçÌÜÉ¸¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£