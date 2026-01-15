HALCALI¤¬¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Ì¤ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë6ºîÉÊ¤ò¡¢ËÜÆü1·î15Æü¤è¤ê°ìµó¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ö¥µ¥Þー¥Ìー¥É¡×¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡ÖÇ®ÂÓÌë¡×¡Ä¡Ä¡ÈÊ¿À®¡É²Æ¥½¥ó¥°¤Ê¤¼¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¡©¡Ë º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¿¥ó¥Ç¥à¡Ù¡Ø¥®¥ê¥®¥ê¡¦¥µー¥Õ¥é¥¤¥Àー¡Ù¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ½éÇÛ¿®¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°³Ú¶Ê¤ò´Þ¤á¡¢Åö»þ¤ÎH