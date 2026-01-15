NHKは15日、仲野太賀主演の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）の追加キャストを発表し、高嶋政伸（59）が武田信玄を演じることが決まった。トータス松本（59）が荒木村重、榎木孝明（70）が浅井久政、鶴見辰吾（61）が朝倉義景、迫田孝也（48）が石川数正役など、新たな7人が発表された。高嶋の大河出演は、16年「真田丸」（北条氏政役）以来6度目。◆〓嶋政伸（武田信玄）驚きましたが、とても嬉しかったです。真心込めて演