À¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊWBSC¡Ë¤Ï14Æü¡¢2027Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î½Ð¾ì12¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè4²óÂç²ñ¤Ï¡¢WBSCÃË»ÒÌîµåÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î¾å°Ì12¥Á¡¼¥à¤È¡¢2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤ÎÍ½Áª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿4¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£WBSCÃË»ÒÌîµåÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î¾å°Ì12¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥á¥­¥·¥³¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥­¥å¡¼