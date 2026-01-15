ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤ò¾è¤»¤¿·Ù»¡¼ÖÎ¾¡á£±£µÆü¸áÁ°£¸»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅÔÃÞ½ð²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤Î¼«Âð¤Ç£²£°£²£´Ç¯¡¢À¸¸å£·¥«·î¤ÎÂ©»Ò¤òË½¹Ô¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº£±²Ý¤ÈÅÔÃÞ½ð¤Ï£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÇÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê£³£²¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯£··î£²£²Æü¸á¸å£²»þ¤´¤í¡¢Æ±¶èÁáÞ¼£±ÃúÌÜ¤Î¼«Âð¤ÇÀ¸¸å£·¥«·î¤ÎÂ©»Ò¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢£¸Æü¸å¤ËÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤Î»à