¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ï2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤­¤¿¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï16Æü¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤ÇU-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£DF¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·ë²Ì¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2005Ç¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤«¤é07Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î4³ØÇ¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ºÇÇ¯¾¯07Ç¯ÁÈ¤Î18ºÐ¤À¡£