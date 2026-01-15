´Ú¹ñ¤Ç60Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬À¸³è¶ì¤òÈá´Ñ¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆÍ¤­Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿82ºÐ¤Ï½Å½ý¡Ä´Ú¹ñÏ·¿Í¥Û¡¼¥àµÔÂÔ¤Î½Ö´Ö¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡ËËÌÉô·Ù»¡½ð¤Ï1·î15Æü¡¢ÂºÂ°»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç60Âå¤ÎA»á¤ò¶ÛµÞÂáÊá¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£A»á¤Ï13Æü¸á¸å6»þ¤«¤é7»þ30Ê¬¤Î´Ö¤Ë¡¢¸÷½£»ÔËÌ¶èÎ¶Æ¬Æ¶¡Ê¥è¥ó¥É¥¥¥É¥ó¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤ÎÊì¿ÆB»á¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£