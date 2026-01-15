¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ÁÜºº¶É(FBI)¤Ïµ¡Ì©°·¤¤¤ÎÀ¯ÉÜ»ñÎÁ¤Î°ãË¡¤ÊÊÝÍ­¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÜºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥Èµ­¼Ô¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÜº÷¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»æ¤ª¤è¤ÓÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÃÄÂÎ¤¬FBI¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FBI raids home of Washington Post reporter in ¡Æhighly unusual and aggressive¡Ç move | US news | The Guardianhttps://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/14/fbi-raid-