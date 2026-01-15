¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø24 ¡¾TWENTY FOUR¡¾¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥­¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î±¿Å¾¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î12ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤â½Ð±é ¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡Ù¥­¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÅö»þ¤Èº£Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥­¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï12Æü¸áÁ°0»þ15Ê¬º¢¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤Æ¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù¤Î·Ù´±¤Ë¤è¤ê¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô¤Ë