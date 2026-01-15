ÂçÁêËÐ½é¾ì½êÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç»ÍÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µÒÀÊ¤Ë¤Ï½éÆü¤«¤éÏ¢Æü¡¢²ñ¾ì¤ÇÀ¸´ÑÀï¤¹¤ë¹¥³Ñ²È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÇ®Àï¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤«¤éÄ¯¤á¤¿¤Î¤Ï¡È¥¹¡¼½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë»³º¬Àé²Â¡£¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡Öº£Æü¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤«¤é´ÑÀï¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î´Ø¤¬2ÆüÏ¢Â³¶âÀ±¡ªÂç¤ÎÎ¤´Ø¤ò2¾ì½êÏ¢Â³¤ÇÅÝ¤·¤¿¡ª¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª