µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¡£¡Ú²èÁü¡Û¾²²°¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÈ±¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Îµ×ÊÆ¹¨¤ò¸«¤ë1998Ç¯¤«¤éÈÖÁÈ½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¡¢ÀìÂ°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÆÃ½¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¾¯Ç¯»ö·ï¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¡¢»à·ºÀ©ÅÙ¡¢¥«¥ë¥È½¡¶µ¡¢Ì¤²ò·è»ö·ï¡Ä¡ÄÁ´ÎÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿ÆÃ½¸¤òËÜÈÖ¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤«¡¢Ëè²ó¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó©Ê¸éº½Õ½©»à·º¼ü¤ÎÁòµ·¼èºàÆÃ