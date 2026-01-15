¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ï14Æü¡¢ÃæÀ¾Éô¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤ÇÆ±Æü¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¤¬¹´Â«¤ËÄñ¹³¤·¤¿¿Í¤ËÈ¯Ë¤¤·¡¢µÓ¤ò·â¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿¤È°ÂÁ´¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¤¬¡¢¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î¤¿¤áÈ¯Ë¤¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤¬¹³µÄ¤·¤ÆÏ¢Ë®¿¦°÷¤é¤È¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¡¢¸½¾ì¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·â¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·Ï¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÃËÀ­¤È¤¤¤¦¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤«¤éÌó7¥­¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢7Æü¤ËÊÆ¹ñ¿Í½÷