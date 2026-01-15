23Æü¤Ö¤ê¤Î±¿¹Ò¤Ç¤¹¡£·ç¹Ò¤¬Â³¤¯»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤ÎÎ¥Åç¡¦ÈôÅç¤È¼òÅÄ¹Á¤ò·ë¤ÖÄê´üÁ¥¡Ö¤È¤Ó¤·¤Þ¡×¤Ï15Æü¸áÁ°¡¢¿©ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÊª»ñ¤ÈÅçÌ±¤ä¶ÈÌ³´Ø·¸¼Ô¤ò¾è¤»¤¿Î×»þÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼òÅÄ»Ô¤ÎÄê´ü¹ÒÏ©»ö¶È½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Äê´üÁ¥¡Ö¤È¤Ó¤·¤Þ¡×¤Ï12·î24Æü¤«¤é1·î14Æü¤Þ¤Ç22ÆüÏ¢Â³¤Ç¡¢³¤¾å¤Î°­Å·¸õ¤Î¤¿¤á·ç¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ï¡¢15ÆüÄ«¤Î°ì»þÅª¤ÊÅ·¸õ¤Î²óÉü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÅçÆâ¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©ÎÁ¤äÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÍ¢Á÷¤äÅçÌ±¤ÈÅçÆâ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤¿¤Á