¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥³¥ê¥³¡×¤Î±óÆ£¾ÏÂ¤¡Ê54¡Ë¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê·Ý¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï·îÄâÊýÀµ¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤Î¼ºÎøÏÃ¤ò²óÁÛ¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï·õÆ»Éô¤Î¼ç¾­¤Ç¡Ö¥â¥Æ¤ä¡×¤È¡È¼«¾Î¡É¤·¡¢¡Ö±óÆ£¤Ð¤Ã¤«¤êÃËÁ°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È±óÆ£¤¬¡ÖÊýÀµ¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥â¥Æ¤Æ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼