Ç¾¼ðáç¤Î¤¿¤á2023Ç¯¤Ë28ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¸µ³°Ìî¼ê¡¢²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡á¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»Ô½Ð¿È¡á¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¡ÊºòÇ¯11·î¸ø³«¡Ë¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£¤â¾å±Ç¤¬Â³¤¯¡£²£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼¯»ùÅç¼Â¹â¡Ê¼¯¼Â¡ËÌîµåÉô°÷¤À¤Ã¤¿º¢¤â´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿µÜ²¼Àµ°ì¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¿µÂÀÏº¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Îµ­²±¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹ï¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´ê¤¦¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹Ã»Ò±à