Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¹ñÆâ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆNVIDIA¤Ê¤É¤Î¹âÀ­Ç½È¾Æ³ÂÎ¤Î¹ØÆþ¶Ø»ß¤òÄÌÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¹âÀ­Ç½AI¥Á¥Ã¥×¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¾ò·ïÉÕ¤­¤Ç¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÍ¢Æþ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£Exclusive: China's customs agents told Nvidia's H200 chips are not permitted, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/world/china/chinas-customs-agents-told-nvidias-h200-c