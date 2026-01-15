¹ñÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Î¤¿¤á±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿JRÎ¦±©À¾Àþ¤¬16Æü¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¤ª¤è¤½3Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Î¦±©À¾Àþ¤ÏÊÂ¹Ô¤¹¤ë»³·Á¸©Æâ¤Î¹ñÆ»47¹æ¡Ö¹â²°Æ»Ï©¡×¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·úÀß¹©»ö¤Ç2022Ç¯5·î¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³·Á²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·¡ºï¹©»ö¤¬µîÇ¯8·î¤Ë´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éJR¤Ï16Æü¤ËÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¤ª¤è¤½3Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¤ÎÂå¹ÔÍ¢Á÷¤Ï15