£±£µÆü¸á¸å£°»þ£²£°Ê¬º¢¡¢ÅìÉðÅì¾åÀþ¤Î¾åÈÄ¶¶¡½ÅìÉðÎýÇÏ±Ø´Ö¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æ±Àþ¤Ï¾åÈÄ¶¶¡½À®Áý±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸á¸å£±»þ£µ£±Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£