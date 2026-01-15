Âîµå¤Î¡ÖWTT¥¹¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¡¦¥Éー¥Ï2026¡×¤Ï¡¢15Æü¤«¤éËÜÀï¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÆüËÜÁª¼ê¤â¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÁª¼ê¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¡£15Æü¤Ë1²óÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÊ¿Ìî¤Î¡¢2026Ç¯¹ñºÝÂç²ñ½éÀï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£Ä¾¶á¤ÎWTT¤Ç¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤ËÇÔÀï Ê¿Ìî¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âîµå¡Ê¸Ä¿ÍÀï¡Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤ÇÇÔÂà¸å¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÀ©¸Â