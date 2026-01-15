１５日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」第７４回で、ヒロインのトキ（郄石あかり）と舶来品店の店主・山橋（柄本時生）が珍問答を繰り返して視聴者の笑いを誘った。ヘブン先生（トミー・バストウ）とめでたく結ばれたトキだが、夫の帰りが遅くなったことが気にかかる。ヘブンが「立ちくらみ」したため体調が心配な一方、遅い帰宅の説明に不審さも感じていた。車夫から、ヘブンが松江で唯一、舶来品を扱う山橋薬舗に