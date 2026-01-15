´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤Î²Á³Ê¿å½à¤òÉ½¤¹µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.2¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿­¤ÓÎ¨¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¶ä¤¬¤­¤ç¤¦È¯É½¤·¤¿µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤Ï126.7¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3.2¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿­¤ÓÎ¨¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤Î2.4¡ó¤«¤é³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤Î¾å¾º¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¢§¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡×¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë36.9¡ó¾å¾º¡¢¢§