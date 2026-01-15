¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºéÈþ±©¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Æü¤Ç¼«¿È¤Î³èÆ°Ì¾¤ò¡ÖÆ£²¼Èþ±©¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Æ£ºéÈþ±© ¢ª Æ£²¼Èþ±© ¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼2Æü¤Ç²þÌ¾¡Ö³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡×¡Ö¤è¤êÁ°¸þ¤­¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Î·èÃÇ¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ëÆ£ºé¤µ¤ó¤Ï1·î12Æü¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÆü¤è¤ê¡¢